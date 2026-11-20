Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Surlariçi Halk Buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi ve yeni dönem vizyonunu paylaştı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte söz alan Sıla Usar İncirli “Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 7 Aralık’ta kardeşliğin, eşitliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinlikte İncirli’ye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, birçok milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ile adaylar da eşlik etti.

İncirli: Her bölge kreşler yapılacak

Yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmada konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgede yaşayan yurttaşların sorunlarının farkında olduklarını belirterek, “Yurttaşlarımızın sorunları yeni dönemde bizim için onur meselesi olacak ve bu bölgede yaşayan insanlarımıza bu devletin kurumları kol kanat gerecek, kucaklayacak ve bütün ihtiyaçlarını da öncelikli olarak karşılayacak” dedi. Yeni dönemde bakım hizmetlerinin devlet tarafından üstlenileceğini vurgulayan İncirli, “Çocukların, yaşlıların, engellilerin bakımını devlet üstlenecek ve çocuklarımız için her bölgede kreşler yapılacak. Suriçi’nde de kreşler açacağız ve yine bu konuda yerel yönetimlerimizle birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı. Özellikle desteğe ihtiyaç duyan yurttaşların yanında olacaklarını belirten İncirli, “En çok ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

“Halk kararını verdi, 6 Aralık günü iki sandıkta birden bu hesabı soracak”

İncirli, konuşmasına geçirdiğimiz son 5 yıllık kirli düzene işaret ederek sürdürerek “İnsanlar hayat pahalılığı altında ezilirken onlar kendi çıkarlarına baktılar. Kendilerinden başka kimseyi görmediler ve duymadılar. Zannettiler ki dokunulmazdırlar. Onlar zannettiler ki kendilerine sıra gelmeyecek. Fakat halk kararını verdi. 6 Aralık günü iki sandıkta birden bu halk bu hesabı soracak onlara ve biz de 7 Aralık'tan itibaren bu hesabı sormaya devam edeceğiz onlara” diye konuştu. Yeni dönemdeki yönetim anlayışlarını da vurgulayan İncirli, “Biz bu ülkeyi bilgiyle yöneteceğiz. Biz bu ülkeyi liyakatle yöneteceğiz. Biz bu ülkeyi adaletle yöneteceğiz. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan her bir yurttaşımıza eşit, her bir yurttaşımıza adaletli davranacağız” dedi.

“Sigortalı insanlarımızın ücretsiz bir şekilde istedikleri hekimden, eczaneden ve özel hastaneden yararlanacak”

Yeni dönemde sosyal devlet olmanın gereğinin hatırlanacağını ve öncelikli olarak sağlık hizmetlerinden başlayacağını ifade eden Sıla Usar İncirli şu şekilde konuştu; “Sigortalı insanlarımızın ücretsiz bir şekilde istedikleri hekimden, istedikleri eczaneden, istedikleri özel hastaneden yararlanmalarını sağlayacağız. Genel Sağlık Sigortası’nı hayata geçireceğiz. Biz istiyoruz ki, maddi, ekonomik durumu ne olursa olsun, ülkenin neresinde yaşıyor olursa olsun, her bir yurttaşımız en kaliteli ve en güvenilir ve en hızlı sağlık hizmetini alacak.”

“Mesleki okullara giden çocukları %50 sayısına kadar ulaştıracağız”

Sosyal devlet olmanın bir diğer gerekliliğinin de eğitimden geçtiğini söyleyen İncirli, eğitim alanında hayata geçirecekleri adımları da paylaştı; İncirli şu ifadeleri kullandı

“Ülke genelinde okullarımızı hem güçlendireceğiz hem çoğaltacağız. Bunu da yerel yönetimlerimizle beraber yapacağız. Aynı zamanda işsizlik ve istihdam konusunu eğitimle bağlayacağız. Bir bütünsellik içinde çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Mesleki okullara giden çocukları %50 sayısına kadar ulaştıracağız. Böylelikle genç işsizliğin de önüne geçeceğiz”

“Hiçbir çocuk yaşamları boyu ödemek zorunda kalacakları borçla doğmayacak”

İncirli, hayat pahalılığıyla mücadele ve vergi adaletine ilişkin politikalarını da açıklayarak “Hükümetimiz kayıt dışılıkla çok büyük bir mücadele ortaya koyacak. Vergi adaletini sağlayacağız. Hayat pahalılığıyla mücadele için tarladan rafa uzanan fiyat zincirini denetim altına alacağız” dedi. Vergilendirmede gerçek kazancın esas alınacağını vurgulayan İncirli, “İnsanların gerçek kazancına göre vergilerini alacağız. Beyanını uygun şekilde veren hiçbir esnafımıza resen vergi göndermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında mevcut hükümetin her çocuğun borçla doğmasına neden olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Bizim hükümetimiz döneminde hiçbir çocuk yaşamları boyu ödemek zorunda kalacakları borçla doğmayacak. Biz bu ülkenin borçlarını büyütmeyeceğiz. Akıllı ve planlı bir şekilde çalışarak da bu borçları yöneteceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Hiç kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyeceğiz”

Konuşmasının sonunda eşitlik, adalet ve kardeşlik vurgusu yapan Sıla Usar İncirli, “Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. CTP her konuda adil olacak. Hiç kimsenin hakkını yemeyecek kuracağımız ve hiç kimsenin hakkının yenmesine de müsaade etmeyeceğiz” dedi. Yeni dönemde ülkeyi eşitlik ve kardeşlik anlayışıyla yöneteceklerini vurgulayan İncirli, “Bu memleketi bunlara bırakmayacağız. Bu memleketi eşitlik ve kardeşlik içinde yöneteceğiz. Yeni dönem en üretken, en parlak ve kardeşlik duygularımızın da en güçleneceği dönem olacak. Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 7 Aralık’ta kardeşliğin, eşitliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Barçın: 7 Aralık sabahı yeni ve tertemiz bir sayfa açacağız

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da “Bu ülkede gün geçmiyor ki yolsuzluk, usulsüzlük konuşulmasın. Bu ülkede gün geçmiyor ki kamu kaynakları belli kesimlere rant olarak çekilmesin” dedi.

6 Aralık'ın akşamında hem yerelde hem genelde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin halkın iktidarını kuracağını da ifade eden Barçın, “7 Aralık sabahı yeni ve tertemiz bir sayfa açacağız. Bu değişimin en büyük gücü ise bugün burada yan yana duran sizlersiniz. İnanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.