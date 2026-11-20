Yeniboğaziçi’nde, bir şahsa ait ikametgahta muhafaza edilen klima çalındı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.O.(E-42) tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edildi.

İskele’de, başıboş köpeği başkasını ısıran şahsa yasal işlem

İskele’de Kanarya Sokak’ta, dün A.U.’nun (E-44) gerekli tedbiri almayıp, ruhsatsız olarak sorumluluğunda bulundurduğu köpeği başıboş bıraktığı ve köpeğin sokakta yürüyen bir şahsı sağ el bileğinden ısırdığı tespit edildi. A.U. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaçak yaşayan 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ikamet izinsiz 2 kişi tespit edilerek, tutuklandı. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.