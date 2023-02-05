GİKAD ve YEYKAD protokol imzaladı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (YEYKAD) aralarında imzalanan iş birliği protokolü ile “Yeşil Bir Kıbrıs İçin” ilk adımı attı.

YEYKAD Başkanı Sedef Budak ile GİKAD Başkanı İçim Kavuklu tarafından imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde Enerji Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Alanında uzman kadınların düzenleyip yöneteceği çalıştay ile Kıbrıs’ın kuzeyinde temiz enerji yatırımlarının arttırılması için gerekli alt yapı, üst yapı ve finansal yol haritalarının çıkarılması ve her iki ülkenin hükümetlerine sunulmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlanması hedefleniyor.

Budak: “Çok heyecanlıyız”

YEYKAD Başkanı Sedef Budak, sağlanan iş birliği için duyduğu mutluluğu ifade ederek, yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir ada olan KKTC’nin gerek elektrik üretimi gerek dağıtım ve temiz enerji santralleri ile ilgili alt yapı çalışmalarını yapmak ve gelecek yol haritasını çıkarmak için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kavuklu: “Sürdürülebilir kalkınma noktasında enerji çalışmaları oldukça elzem”

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu GİKAD’ın temel amacının her zaman KKTC’yi ve Kıbrıs Türk kadınını güçlendirmek olduğunu belirtti. Sürdürülebilir kalkınma noktasında enerji konusuna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesinin Kıbrıs ekonomisi ve toplumsal gelişimi için oldukça elzem olduğunu vurguladı. Birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların etkili sonuçlar vereceğinden emin olduğunu belirten Kavuklu, YEYKAD gibi donanımlı bir ekip ile iş birliği sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.