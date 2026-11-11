GİKAD, COP31’de kadınların ve gençlerin öncülüğünde yeşil dönüşüm vizyonunu anlattı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Yeşil Dönüşüm Paneli’nde, Yeşil Okullar’dan GİKAD Akademi’ye, Girişimci Çocuklar Projesi’nden Altınova Aromatik Bitki Bahçesi’ne uzanan çalışmalar aktarıldı.

GİKAD’tan verilen bilgiye göre, GİKAD, COP31 kapsamında, Antalya’daki Yeşil Bölge Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen panelde, kadınların, çocukların ve gençlerin sürdürülebilir geleceğin şekillenmesindeki rolü de vurgulandı.

Kavuklu: “Kadınların ekonomik, toplumsal ve çevresel değişimde üstlendiği öncü rol önemli”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptığı konuşmada, derneğin bütüncül dönüşüm yaklaşımını ele alarak kadınların ekonomik, toplumsal ve çevresel değişimde üstlendiği öncü rolü anlattı.

Kavuklu, GİKAD’ın çalışmalarında kadınların yalnızca üretim süreçlerine katılımının değil, geleceğin şekillenmesinde karar verici ve dönüştürücü aktörler olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini de vurguladı.

Gündüz: “Yeşil Okullar, 100’ün üzerinde okula ulaşan uluslararası bir eğitim ve dönüşüm hareketi”

GİKAD Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ise yaptığı konuşmada, 2022 yılında 25 okulla başlayan Yeşil Okullar Projesi’nin bugün beşinci yılında 100’ün üzerinde okula ulaşan uluslararası bir eğitim ve dönüşüm hareketine dönüştüğünü kaydetti.

Gündüz, GİKAD ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen projenin, çocukları ve öğretmenleri çevresel değişimin aktif katılımcıları hâline getirmeyi amaçladığını belirtti.

GİKAD Akademi ve Girişimci Çocuklar Projesi

GİKAD Akademi Koordinatörü Özlem Ratip de akademi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları ve Girişimci Çocuklar Projesi’ni anlattı.

Panelde, çocukların küçük yaşlardan itibaren girişimcilik kültürüyle tanışması, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve üretken bireyler olarak yetişmeleri ele alındı.

GİKAD Akademi’nin çalışmaları da anlatılan panelde, girişimciliğin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığı eğitim, fırsat eşitliği ve toplumsal gelişim açısından da önem taşıdığı kaydedildi.

Genç GİKAD ve Altınova Aromatik Bitki Bahçesi

Genç GİKAD temsilcisi Yağmur Aydındağ ise yaptığı konuşmada, Genç GİKAD’ın çalışmalarını ve Altınova’daki Aromatik Bitki Bahçesi Projesi’ni tanıttı.

Aromatik bitkiler üzerinden yerel üretim, doğal kaynakların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir girişimcilik arasındaki ilişkinin ele alındığını belirten Aydındağ, çalışmanın gençlerin yeşil dönüşüm süreçlerine aktif katılımının somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti