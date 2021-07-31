GİGEM gençlere birçok olanak sunuyor

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde 2017 yılından beri faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tüm adadaki gençlerin refahını, toplumla entegrasyonunu ve hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını geliştirmeye katkıda bulunuyor. GİGEM, kuruluşundan bugüne geçen dört yılda, birbirinden farklı 100’ü aşkın etkinlik ve 50’yi aşkın eğitim ile yaklaşık 1500 kişiye ulaştı.

Farklılıklarla yaşamak

GİGEM her kesimden kişilerin sosyalleşebileceği, insan hakları çerçevesinde farklılıkları anlayarak kabul edebileceği, sosyal, psikolojik, kültürel ve entelektüel anlamda paylaşımlarda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlıyor. Merkez’de gençlere danışmanlık hizmeti, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler ve kurslar sunularak bu çerçevede etkinlikler organize ediliyor. Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nin sağladığı imkanları sunabilen başka bir merkez olmamasının GİGEM’i farklı kıldığına değinen GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, merkez sayesinde gençlerin toplumun bir parçası ve aktif vatandaşlar olmalarına olanak sağlandığını belirtti.

Fikrini söyle birlikte geliştirelim

GİGEM programları dahilinde yer almayan herhangi bir proje var ise herkesin bunu Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirme şansı olduğunu ifade eden GİGEM Koordinatörü İnce, dileyen her bireyin veya kurumun GİGEM’in sunduğu imkanları kullanabilme ve fikirlerini merkez ile işbirliği yaparak hayata geçirme olanağı bulabileceğini söyledi. Övgü İnce; “Merkezimizde bilgisayar odamız var. Gençlerin ilgisini çekebilecek birçok oyun da mevcut. Bu sayede oyun oynamak isteyen, kendilerine özel mekan arayışındaki gençler ister arkadaş gruplarıyla gelebilir; isterlerse bilgisayar ihtiyaçları var ise bilgisayarlardan da faydalanabilir” dedi. İnce; “Merkezin içerisinde kiralanabilecek iki toplantı odasının da bulunduğunu ve sanatçıların ürünlerini sergileyebilecekleri, tanıtım yapabilecekleri bir alan oluşturarak kullanıma açtıklarını sözlerine ekledi.

GİGEM’de yaz programı

Bugüne kadar birçok farklı içerikte etkinliklerin yapıldığı GİGEM önümüzdeki dönem için yine birbirinden ilginç etkinliğe ev sahipliği yapacak. GİGEM’in arkasında bulunan çim alanda, her Salı Hayal Gezer ile yoga kursları, her hafta Cuma günleri ise Naile Soyel ile yoga kursları 19.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

9 Ağustos Pazartesi günü üç sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi iki hafta boyunca sürecek. Eserlerin satışının da gerçekleştirileceği sergi hafta içi her gün 09.00-17.00 mesai saatleri aralığında GİGEM pop-up shop alanında gezilebilecek. 12 Ağustos Perşembe başlayacak olan Özlem Var ile Kundalini ve Yin yoga kursları her Pazartesi ve Perşembe 19.00-20.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

GİGEM’de 12 Ağustos Perşembe günü 11.00-13.00 saatleri arasında Eğitmen Cahit Halil ile “Çocuklar için Tasarım Atölyesi” yapılacak.

Girne’de Rauf Raif Denktaş Caddesi’nde bulunan GİGEM, sosyal medyada facebook sosgigem ve instagram girnegenclikmerkezi kullanıcı adlarıyla takip edilebiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyen veya kendi fikirleriyle aktivite yapmak isteyenler 0548 830 04 60 ve 0392 815 07 68 numaralı telefonlardan GİGEM’e ulaşabiliyor.