‘Gezmek için gittik’ dediler

İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklanan zanlılar S.Y, C.A ve A.Y bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulut, 27.10.2020 tarihinde İncirli köyünde Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 raddelerinde askeri yetkililerin siyah bir araç içinde, üç şahsı Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, kamera görüntüleri incelendiğinde zanlı A.Y’nin araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönmesiyle tutuklandığını anlattı.

Üç zanlının da gezmek için konu bölgeye gittiklerini beyan ettiklerini söyleyen polis, ancak bölgede uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve et kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin altını çizdi. Polis, zanlılar ile ilgili başka bir suç işlediklerine dair tespit olmadığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber 2’şer kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlılar S.Y ve C.A’nın 3’er bin TL ve benzeri sabıkası olan A.Y’nin ise 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



