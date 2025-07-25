Geri viteste kalan araç faciaya yol açtı

Haspolat'ta meydana gelen “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci bir eylem sonucu başkasının ölümüne sebep olmak” suçlarından tutuklanan Ü.M. mahkemeye çıkarıldı.Polis çavuşu İbrahim Çangaroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat'ta meydana gelen olayda, zanlının evinin garajından salon aracını geri geri çıkarıp durdurduktan sonra, aracı çalışır ve geri viteste bırakıp araçtan indiğini, bu ihmalkâr davranış sonucu hareket eden aracın o sırada avluda bulunan küçük kardeşi Yusuf Mutlu'nun üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğunu açıkladı.

Polis, çocuğun cesedinin otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve saat 11.00 sıralarında yapılan otopsi sonucu beyin kanaması sonucu öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.