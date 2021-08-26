“Geri çekilen kararname, tasarı olarak sunulacak”

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, YENİDÜZEN’e konuştu, “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme”nin tümüyle teknik ve yasal gerekçeyle geri çekildiğini, içeriği korunarak yasa tasarısı olarak yeniden sunulacağını söyledi.

Kalkanlı, “kararname” kapsamında bazı işlemler yapıldığını doğruladı, ancak, bu işlemlerin içeriği ya da miktarı hakkında bilgi vermedi.



Bakanlar Kurulu’nun “kara para aklama kararnamesi” olarak anılan “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme”yi mahkemede görüşüleceği gün geri çekmesi pek çok soru işareti yarattı.



Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile CTP ve TDP’nin mahkemeye taşıdığı kararname hükümet tarafından geri çekilirken, “bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin” ifadesi gözleri bu düzenlemeden kimlerin yararlandığını çevirdi.



Hükümet, kararnameden kimlerin yararlandığını ya da ne kadar bir kaynağın “kayıt altına alındığını” açıklamadı.



“5’inci kez uygulanıyor”



YENİDÜZEN, gelişmeyle ilgili Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı’yla ulaştı.



“Kararnamenin geri çekilmesi tümüyle yasal ve teknik sebepten kaynaklanıyor” diyen Özdemir Kalkanlı, Anayasa Mahkemesi’nin olumsuz bir görüş vermesi ihtimaline karşı bu adımın atıldığını doğruladı.



“Meclis’in kapalı olması nedeniyle kararname çıkartılmıştı, ancak şimdi bu düzenleme, içeriği aynen korunarak ve aynı çerçevede yasa tasarısı olarak hazırlanmış, önerge de sunulmuştur” diyen Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir, 5’inci kez böyle bir karar alındığını da söyledi.



Bu adımı bir anlamda “vergi affı” gibi gördüklerini ifade eden Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir, “Geri çektik ancak vazgeçmedik, yasa olarak çıkartacak, bu yöndeki çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

YENİDÜZEN’in “yapılan işlemler nelerdir, kimlerdir, Maliye’nin elde ettiği gelir nedir ya da kaç para kayıt altına alınmıştır” sorusuna ise Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı şu yanıtı verdi:

“Yapılan işlem var, bu işlemler şüpheli değildir, kayıt dışı kalmış ve zamanında vergiye beyan edilmemiş paralardır. Şu anda miktarı konusunda bilgi sahibi değilim.”

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