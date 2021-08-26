‘Kara Para Aklama’ kararnamesi yürürlükten kaldırdı

Bakanlar Kurulu, ‘Kara para aklama kararnamesi’ olarak da nitelendirilen ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme’ hakkındaki Yasa Gücünde Kararnameyi yürürlükten kaldırdı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Kararnamenin bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırıldığı” ifadeleri de dikkat çekti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme hakkındaki yasa gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

CTP ve TDP, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğünün durdurulması başvurusu ile birlikte iptali için yargıya taşımıştı.

Söz konusu kararname siyasi ve ekonomi çevrelerinin de tepkisine neden olmuştu.

‘Kara Para Aklama’ kararnamesi gibi

Yüzde 2.5 vergi ile “kayıt dışı” gelir aklanıyor

Resmi gazete’de açıklanan kararda şunlar belirtildi:

Yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kay arının önüne geçmek amacıyla kay t ışı kalmış paraları hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel işler için beyan karşılığında ödenecek vergi miktarında indirim yapabilmenin önünü açılabilmesi ve konuya iliş kin kuralların bir Yasa altında toplanması ve açık hale gelmesi adına Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması maksadıyla bir Kararname hazırlanması ihtiyacı doğmuştur.