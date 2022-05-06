Georgiou: ‘AB Kıbrıslı Türklere ekonomik desteği artırmalı’

Sami Özuslu - Strazburg

Avrupa Parlamentosu Sol Grup Üyesi Giorgos Georgiou, Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak çok zor bir durumda olduğunu ve buna seyirci kalınmaması gerektiğini bildirdi. Georgiou, “Eğer Kıbrıslı Türklerin ayakta kalmasını istiyorsak, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik desteğini artırması gerekir” dedi.

Strazburg’da görüştüğümüz AKEL üyesi Avrupa Parlementosu Milletvekili Giorgos Georgiou, Kıbrıs sorununun bir çıkmaz içinde olduğunu belirtti. Gerek Kıbrıs’ta, gerekse Türkiye’de seçimlerin yanaştığını anımsatan Georgiou, 2023’e kadar müzakere sürecinde bir hareketlilik olmayacağını kaydetti.

Crans Montana’daki müzakerelerin çökmesinin ardından yaşananlar ve sonrasında Covid-19, Ukrayna savaşı gibi global gelişmeler nedeniyle Kıbrıs’ın dünya gündeminde çok aşağılara düştüğünü anlatan AP Üyesi Georgiou, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in ‘Güven Yaratıcı Önlemleri’ gündeme getirmekte çok geç kaldığını da vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta izlediği siyasetin ve Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar’ın dile getirdiği ‘iki devletli çözüm’ün kabul edilemez olduğunu söyleyen Giorgos Georgiou, bu süreçte Güven Yaratıcı Önlemler’in ilişkileri canlı tutmak açısından faydalı olacağını belirtti. Giorgos Georgiou, Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan özellikle enerji konusunun Doğu Akdeniz’i ve dolayısıyla Kıbrıs’ı da yeniden önemli bir duruma getirdiğini belirtti. Georgiou “Bu gelişmeler Kıbrıs’ta çözüm için yeni bir fırsat yaratabilir” dedi, ancak bunun önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde kimlerin göreve geleceğiyle de yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Nikos Anastasidis’in yanlış bir siyaset izlediğini, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalıştığını, ancak bunun ters teptiğini kaydeden Giorgos Georgiou, Kıbrıslı Rum Liderin AKEL tarafından ortaya konulan hiçbir öneriye de kulak asmadığını belirtti. AKEL’in iki toplumlu ilişkileri canlı tutmak için çeşitli etkinlikler yapmaya devam ettiğini anlatan AP Üyesi Giorgos Georgiou, Türkiye-AB Karma Komisyonu’nda da yapıcı öneriler sunduklarını söyledi. Georgiou, önümüzdeki süreçte Avrupa Parlamentosu Sol Grup adına bir heyetin adaya gelmesini ve her iki kesimde temaslar yapmasını planladıklarını da açıkladı.

“EURO’ya geçiş”

Giorgos Georgiou bir soruya karşılık, Kıbrıslı Türklerin çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve bunu kaygıyla izlediklerini söyledi. “Avrupa Birliği bu duruma seyirci kalmamalı. Eğer Kıbrıslı Türklerin ayakta kalmasını istiyorsak, AB yardım elini uzatmalı” diyen Giorgos Georgiou, sektörel bazda ya da ürün odaklı desteklerin gündeme gelebileceğini belirtti.

‘Euro’ya geçiş’ tartışmalarıyla ilgili soruya ise Georgiou, bu görüşü desteklediğini söyledi, ancak ‘ilgili taraflar’ın tutumunun önemine değindi.

Giorgos Georgiou, “Bu işin bir tarafında AB, diğer tarafında Kıbrıs Cumhuriyeti, bir diğer tarafında Türkiye var, onların tavrının olumlu olacağını sanmıyorum. Ama tabii Kıbrıslı Türklerin ne karar verecekleri de önemli” dedi.

Giorgos Georgiou, tüm bu sıkıntıların Kıbrıs’taki çözümsüzlükten kaynaklandığını da hatırlattı.