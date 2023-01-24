Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan çağrı
Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince ocak ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılacak arazilerin 15 Şubat’a kadar beyan edilmesi gerektiğini bildirdi.
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Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince ocak ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılacak arazilerin 15 Şubat’a kadar beyan edilmesi gerektiğini bildirdi.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceği kaydedildi.
Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacak.
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