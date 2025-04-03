CTP Gençlik Örgütü, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dünkü görüşmesinde Gençlik Teknik Komitesi’nin oluşturulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladı.

CTP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, oluşturulacak komitenin hayati önem taşıdığı belirtildi, “Gençlik Teknik Komitesi’nde yer almaya hazırız” denildi.

Açıklama şöyle:

CTP Gençlik Örgütü olarak Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî Kıbrıs Konferansı’nda Gençlik Teknik Komitesi kurulması ile ilgili görev talebimizi ortaya koymuştuk. Bu doğrultuda; 2 Nisan 2025 tarihinde liderler arası görüşmede mutabakata varılan Gençlik Teknik Komitesi’nin oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 35 yaş altı, 12 Kıbrıslı Türk ve 12 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 24 genç bireyden oluşacak bu komitenin, her kesimi kapsayacak şekilde oluşturulması, toplumsal kabul açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak bu komite içerisinde görev alıp katkı koymak istediğimizi tekrar kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz."