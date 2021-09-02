Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde yapılan Gençlik Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi. 18. Olağan Kurultay’ın ardından ilk kez toplanan Gençlik Meclisi, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu’na girecek olan isimleri belirledi. Genel Sekreterlik görevine Halil Uskuri’nin getirildiği toplantıda MYK'ya katılanlar şu isimlerden oluştu:

Örgütlenme ve Sivil Toplum Sekreteri - Hüseyin Alnar ve Direnç Berksel

Mali Sekreter - Reşit Çakıcısoy

Dış İlişkiler Sekreteri - Suzan Kısaoğlu ve Açelya Tekeli

Yerel Yönetimler Sekreteri - Tufan Vudalı ve Arif Soykök

Eğitim Sekreteri - Kaan Samiöz

Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri - Çağın Nevruz Özsoy