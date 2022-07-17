Gençlik kampında “mevlit” dinletisi: Bakanlık başka, program başka söylüyor!

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi aracılığıyla 46 Kıbrıslı Türk öğrencinin katılım gösterdiği “Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı”nda velilere dağıtılan programda yer almamasına karşın çocuklara “mevlit dinletisi” yapılması tepki topladı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, velilere dağıtılan programda yer almamasına karşın, çocukların mevlit dinletisine dahil edildiğini ve bu durumun velilerin tepkisine neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde, şehit düşenler için anma programı düzenlendiği ve bu kapsamda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Mevlit dinletisi gerçekleştirildiği”, kamp programının “planlandığı gibi devam edeceği”ifade edildi.

Fakat kamp programlarında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor. Velilere dağıtılan programda, “maneviyat” konulu herhangi bir ifade yer almazken, çocuklara dağıtılan programlarda, “maneviyat” adı altında etkinliklerin yer alması, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, “Daireye herhangi bir program verilmedi. Elçilikten ulaştığım kampla ilgili kişi, söz konusu mevlit dinletisinin, 15 Temmuz kapsamında yapıldığını söyledi. Uygulanan prosedür bu” dedi.

Barçın: Programda yer almamasına rağmen çocuklar mevlit dinletisine dahil edildi

CTP Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, velilere dağıtılan programda yer almamasına karşın düzenlenene mevlit dinletisine çocukların da dahil edildiğini, kendisine ulaşan ailelerin bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na açık çağrıda bulunan Barçın, “Bu konuya acilen müdahale edin ve lütfen artık anti laik faaliyetler içeren bu organizasyonlara gençlerimizi göndermeyin” dedi.

Eğitim Bakanlığı: 15 Temmuz’da şehit düşenler için anma programı düzenlendi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eğitim Bakanlığı, söz konusu kampa katılımın Geçlik Dairesi tarafından organize edildiğini ve mevlit dinletisinin ise “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde, şehit düşenler için anma programı düzenlendiği ve bu kapsamda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Mevlit dinletisi gerçekleştirildiğini” açıkladı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, kamp programının “planlandığı gibi devam edeceği” ifade edildi.

Dikkat çeken farklılık

Fakat CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın paylaştığı kamp programlarında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor.

Velilere dağıtılan programda, “maneviyat” konulu herhangi bir ifade yer almazken, çocuklara dağıtılan programlarda, “maneviyat” adı altında etkinliklerin yer alması, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Gençlik Dairesi Müdürü: Daireye herhangi bir program verilmedi

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, “Daireye herhangi bir program verilmedi. Elçilikten ulaştığım kişi, söz konusu mevlit dinletisinin, 15 Temmuz kapsamında yapıldığını söyledi. Uygulanan prosedür bu” dedi.