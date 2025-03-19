Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde alınan Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili aktif rol almak istediklerini belirterek, “Gençler çözüm sürecinde söz sahibi olmalı” açıklamasını yaptı.

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Barışın dili, gençliğin enerjisi, ortak akıl ve iyi niyet ile Kıbrıs’ta çözüm mümkündür” denildi.

Açıklama şöyle:

"Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi toplantının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıkladığı ve her iki liderin üzerinde uzlaştığı başlıklar, toplumlararası güven artırıcı önlemlerin (GAÖ) ön plana çıkması açısından değerlendirildiğinde, çözüme yönelik atılan küçük adımlar olarak betimlendirilebilir.

Görüşülen ve uzlaşılan güven artırıcı önlemler arasında;

1)Dört yeni geçiş noktasının açılması, toplumlar arası temasın artmasına ve mevcut geçiş noktalarındaki trafik yoğunluğunun azalmasına sebep olacaktır.

2)Çeşitli bölgelerde bulunan mayınların temizlenmesi, adanın güvenliğinin ve yeniden birleşmeye giden yolun sağlanmasında bir adım olacaktır.

3)Mezarlıkların restorasyonu, kayıplar

konusundaki hassasiyeti ve ortak geçmişe saygının göstergesidir.

4) "Ara bölgede kurulacak olan solar enerji sistemi, iklim krizinin her geçen gün daha gözle görünür şekilde insan hayatı ve doğanın dengesini olumsuz şekilde etikelemeye başladığı günümüzde özellikle önemlidir"

5)Gençlik Teknik Komitesi’nin oluşturulması, geleceği kurgucayacak kuşaklara doğrudan söz hakkı verilmesi önemlidir. Genç toplumun adayı çözüme götürebilecek bir sürece dahil edilmesi çok değerli bir yaklaşım olarak nitelendiriyoruz.

CTP Gençlik Örgütü olarak, Kıbrıs’ta çözüm ve barışa inanan gençler adına Gençlik Teknik Komitesi’nde aktif biçimde yer alıp katkı koymak istediğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz.

Yıllardır Kıbrıs’ta barış mücadelesinin en ön safında duran, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal ortaklık hedefini yılmadan savunan bir gençlik örgütü olarak, gençlerin sürecin bir parçası olmasını sadece bu konferansa özel bir girişim değil, bundan sonraki sürecin tartışılmaz bir gerçeği olması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Adanın üzerinde yaşayan her bir gencin ortak endişeleri, beklentileri ve umutları vardır. Bu Komite, genç jenerasyon içerisinde diyalog ve ortak çalışma kültürünü geliştirmesi açısından değerlidir. Çözüm sürecini sadece liderler düzeyinde değil, halk ve toplumun gelecek nesilleri düzeyinde de içselleştirilebilir kılacaktır.

Barışın dili, gençliğin enerjisi, ortak akıl ve iyi niyet ile Kıbrıs’ta çözüm mümkündür.

CTP Gençlik Örgütü olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve göreve hazırız."