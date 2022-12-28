Işıl Güven'in erken vedası yasa boğdu
Işıl Güven'in erken vedası, Serdarlı'yı yasa boğdu...
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Serdarlı'da ikamet eden Işıl Güven hayatını kaybetti, Güven'in erken vedası yasa boğdu.
Serdarlı Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ““Belediye personelimiz Kadir Güvenin eşi “Işıl Güven’i “kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadeleri kullanıldı.
Genç yaşında hayatını kaybeden Güven'in cenazesinin yarın öğle namazı müteakip Tirmen kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
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