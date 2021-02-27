Genç müzisyenlerden örnek davranış: Hobi olarak çöp topluyorlar!

Gönyeli Barajı’nda yürüyüşe çıkan iki genç; Tılsım Bufe Muratal ve arkadaşı Eylül Can Akdağ, gördükleri manzara karşısında eldivenlerini takıp işe koyuldu. Baraj civarında torbalar dolusu çöp toplayan iki duyarlı genç, doğanın bu denli kirletilişine seyirci kalamadı…

“Üç saat torbalar dolusu çöp topladık ama henüz çeyreğini temizleyebildik. Tamamını temizleyene dek devam edeceğiz, yine gideceğiz. Burası çok korkunç bir durumdaydı, çok üzüldük.” diyen bu gençler, doğayı kirletenlere adeta insanlık dersi verdi.

“İnsanlar kendi elleriyle bizim olan güzellikleri mahvediyorlar” diyen gençler, herkesi duyarlı olmaya çağırarak, doğadaki atıl vaziyetteki çöpleri de toplamaya davet etti.

Yanlarında sürekli eldiven ile çöp poşeti taşıyor, çevreye atılan çöpleri topluyorlar…

Yaşamlarının normal seyrinde de her zaman yanlarında sürekli eldiven ile çöp poşeti taşıdıklarını anlatan gençler, çevrede olan kirli atıkları ellerinden geldiğince topladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında Müzik Sanatçısı olan Tılsım Bufe Muratal ve Eylül Can Akdağ, vakit buldukça doğada yürüyüş yapmak temiz hava almak için bu tür alanları ziyaret ettiklerini ve bu sayede etraftaki çöpleri de toplayarak çevre temizliğine bir nebze de olsa katkı sağladıkları için de çok mutlu olduklarını anlattı. Herksin bunu yapması tavsiyesinde bulundu.

Fotoğraflar: Ahmet GÜRSES