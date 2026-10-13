“Kasti hasar” iddiasıyla tutuklanan iki KIB-TEK çalışanı teminatla serbest

Arapköy ve Karaağaç’taki elektrik kesintileriyle ilgili “kasti hasar” iddiasıyla tutuklanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi iki KIB-TEK çalışanı, T.A. ve T.E., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç, zanlıların teminat şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Olaya ilişkin kesin bir tespit ve görgü tanığı bulunmamasına rağmen “makul şüphe” gerekçesiyle tutuklanan iki çalışan, 10 Ekim Cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmıştı. Zanlılar, bugünkü duruşmada teminat karşılığında serbest bırakıldı.