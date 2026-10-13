“Mesai bitimine kadar olumlu cevap gelmezse yarın süresiz greve gideceğiz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, 9 çalışanın işten durdurulma ihbarı geri çekilmezse yarın sabahtan itibaren Kıbrıs Türk Petrolleri'nde süresiz grev başlatacaklarını söyledi.

Kolozali, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, işveren ve sendika temsilcilerinin dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştüğünü, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. bünyesindeki işten durdurma ve buna bağlı olarak gelişen grev sürecinin değerlendirildiğini belirtti.

Kolozali, 9 kişiyle ilgili işten durma ihbarının geri çekilmesini ve bu kişilere şirkette yeni pozisyon belirlenmesini talep ettiklerini, taleplerine bugün mesai bitimine kadar olumlu cevap gelmezse yarın sabah şirkette süresiz greve gitme kararı aldıklarını söyledi.

Dev-İş Başkanı Kolozali, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (Kıb-Tek) başlattığı greve destek belirterek, sendikanın taleplerinin iş sağlığı ve güvenliği gibi hayati konuları kapsadığını kaydetti.