Başak Buba yaşam mücadelesinde destek bekliyor
39 yaşındaki Başak Buba, 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyor.
39 yaşındaki Başak Buba, 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyor.
Hayata tutunmak için zorlu bir tedavi sürecinden geçen Buba, sağlığına kavuşabilmek ve tedavisini sürdürebilmek için yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Başak Buba'nın yaşam mücadelesine destek olmak isteyen herkese dayanışma çağrısı yapılıyor.
BAĞIŞ BİLGİLERİ
Alıcı: ALBANK LTD
Banka: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Yenikent Şubesi
SWIFT: TVBATR2A
Açıklama: 415886 Ahmet Buba
IBAN Bilgileri:
TL: TR19 0001 5001 5800 7305 5178 37
STG: TR24 0001 5001 5804 8016 4650 83
EURO: TR35 0001 5001 5804 8016 4650 79
USD: TR57 0001 5001 5804 8016 4650 71
ÖNEMLİ: Banka üzerinden yapılan bağışların bana ulaşabilmesi için açıklama kısmına mutlaka 415886 Ahmet Buba yazılmalıdır
SMS İLE DESTEK
Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarından BASAK yazıp 7352'ye SMS göndererek 200 TL katkıda bulunabilirsiniz.