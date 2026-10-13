Başak Buba yaşam mücadelesinde destek bekliyor

39 yaşındaki Başak Buba, 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyor.

Hayata tutunmak için zorlu bir tedavi sürecinden geçen Buba, sağlığına kavuşabilmek ve tedavisini sürdürebilmek için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Başak Buba'nın yaşam mücadelesine destek olmak isteyen herkese dayanışma çağrısı yapılıyor.

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Alıcı: ALBANK LTD

Banka: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Yenikent Şubesi

SWIFT: TVBATR2A

Açıklama: 415886 Ahmet Buba

IBAN Bilgileri:

TL: TR19 0001 5001 5800 7305 5178 37

STG: TR24 0001 5001 5804 8016 4650 83

EURO: TR35 0001 5001 5804 8016 4650 79

USD: TR57 0001 5001 5804 8016 4650 71

ÖNEMLİ: Banka üzerinden yapılan bağışların bana ulaşabilmesi için açıklama kısmına mutlaka 415886 Ahmet Buba yazılmalıdır

SMS İLE DESTEK

Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarından BASAK yazıp 7352'ye SMS göndererek 200 TL katkıda bulunabilirsiniz.