Korkmazhan, güneyde yapılan Lefkoşa Kitap Festivali’ne konuk oldu

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri, Yazar Abdullah Korkmazhan, 10-11 Ekim tarihlerinde Kıbrıs’ın güneyindeki Akropolis Parkı’nda yapılan Lefkoşa Kitap Festivali’ne konuk oldu.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, yazarlar standında yer alan Korkmazhan, okurlar ile bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

Festival kapsamında, Korkmazhan’ın yazdığı “Vretçalı Hoca Özker Özgür” adlı kitabın Yunanca baskısı için tanıtım ve söyleşi etkinliği de düzenlendi.

Etkinlikte, Kıbrıs Üniversitesi akademisyenleri Profesör Charis Psaltis ve Dr. Maria Siakalli konuşmacı olarak yer aldı.