“Genç kadın için mahkemeye başvuruldu”

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı, İstanbul’da bir parkta barınan KKTC vatandaşı genç kadının durumuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık, genç kadının durumunun kendilerine ulaşmasının ardından Sosyal Hizmetler Dairesi ve KKTC İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temasa geçildiğini bildirdi.

İlgili müdürlük tarafından bir ekip görevlendirildiği belirtilen açıklamada, genç kadının kendi rızasıyla tedaviyi ve sağlık kuruluşuna gitmeyi kabul etmediği ifade edildi.

“Rızası dışında müdahale için adli makamların kararı gerekiyor”

Bakanlık, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürecin Türkiye’deki yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti.

Açıklamada, genç kadının rızası dışında müdahalede bulunulması veya sağlık kuruluşuna sevk edilmesi için ilgili adli makamların kararının gerektiğinin Bakanlığa iletildiği kaydedildi.

“Sürecin hızlandırılması amacıyla mahkemeye başvuruldu”

Genç kadının ülkesine dönmek istememesi ve tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle mahkemeye başvurulduğunu açıklayan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

“Genç kadının ülkesine dönmek istememesi ve tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle sürecin hızlandırılması amacıyla mahkemeye başvurulmuştur. İstanbul Başkonsolosluğu konuyu yakından takip ederken, Türkiye ve KKTC’deki sosyal hizmet birimleri de koordinasyon içinde ortak çalışma yürütmektedir.”

Bakanlık, genç kadının durumunu ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde takip etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

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