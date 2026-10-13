İMO, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi’nin 83. Genel Kurulu’na katıldı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi’nin (ECCE) 83. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

İMO’dan yapılan açıklamaya göre, Polonya İnşaat Mühendisleri Odası (PIIB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, mühendislik mesleğinin geleceği, teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik, mesleki standartlar ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı.

İMO adına Genel Sekreter Hüsnü Coşan, Sayman Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Öksüzoğulları’nın katıldığı genel kurulda, 2027 yılı bütçesi onaylanırken, kurumsal işleyiş, yönetim süreçleri ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler değerlendirildi.

Toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda ise, mühendislik eğitiminin yeşil ve dijital dönüşümdeki rolü, mesleki yeterlilik ve standartların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin mühendislik uygulamalarına etkileri üzerinde duruldu.

Yapay zekâ ve dijital dönüşüm konulu çalıştayda, yapay zekânın mühendislik eğitimi ve uygulamalarına etkileri değerlendirilirken, mesleki yetkinlik, etik ilkeler ve profesyonel sorumluluğun önemine işaret edildi.

Programda ayrıca ECCE’nin kurumsal yönetim yapısı ve tüzüğüne ilişkin çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, üyelik esasları, karar alma mekanizmaları ve kurumsal işleyişin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Açıklamada, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın uluslararası meslek örgütleriyle ilişkilerini geliştirmeye, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya ve ülkedeki mühendislik mesleğinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.