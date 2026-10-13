ARUCAD öğretim üyesi Uzman’ın tasarımı “Cup Design Call” kitabında yer aldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi öğretim üyesi Ali Çağan Uzman’ın, Starbucks Türkiye tarafından düzenlenen “Cup Design Call” yarışmasında sergilenmeye hak kazanan tasarımı, yarışmanın üç yıllık geçmişini kapsayan kitapta yer aldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Uzman’ın 2024 yılında “Burası Senin Yerin” temasıyla düzenlenen yarışmada seçilen tasarımının, sokak hayvanlarına yönelik şiddete ve safkan hayvanların sağlıksız üretim koşullarına dikkat çekerek farkındalık yaratmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Starbucks Türkiye tarafından yayımlanan “Cup Design Call” kitabında, yarışmanın üç yıllık geçmişindeki kazanan ve öne çıkan tasarımlara yer verildiği, Uzman’ın eserinin de bu yayınla kalıcı hale getirildiği belirtildi.