Genç Girişimcilere Kıbrıs’ta İlk Kez Sir. Stelios Haji-İoannou Ödülleri

Kıbrıs'ta ilk kez “İki Toplumlu Teşvik Ödülleri” girişimini başlatarak 14 yıldır sürdüren küresel girişimci Sir Stelios Haji-Ioannou yine bir ilke imza atarak Genç Girişimcileri ödüllendirdi.

İki Toplumlu Stelios Ödülleri yan yana devam edecek yeni oluşum çerçevesinde 30 bin Euro’luk birincilik ödülü, Pedoulas'taki "Stavros" restoranının sahibi, Theodoros Panayides'e verildi. 20 bin Euro’luk ikinci ödülü, "Colive Ltd" adlı zeytinyağı üretim şirketinin sahibi Hasan Siber aldı. 10 bin Euro’luk üçüncü ödül, Aglantzia'daki "Luluki Kahve ve Donut Dükkanı"nın sahibi Eudokia Hadjiadamos'a verildi.

Sir Stelios Haji-Ioannou, 23 katılımcı arasından seçilen üç en iyi girişim fikrine toplamda 60 bin Euro ödül verdi.

Easy marka ailesinin yaratıcısı ve sahibi, Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın kurucusu ve başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, 15 Eylül'de Lefkoşa’da Markou Drakou Caddesi'ndeki Stelios Hayırsever Vakfı'nda düzenlenen ilk törende, " Kıbrıs'ta Genç Girişimciler için Stelios Ödülleri 2023"te kazananlara ödüllerini takdim etti.

Stelios Haji-Ioannou: Gurur duyuyorum

Stelios Haji-Ioannou şunları ödül töreninde şunları söyledi:

"Bu yıl ilk kez Kıbrıs'ta genç girişimciliği ödüllendirdiğimiz için çok mutluyum. Geçen hafta Yunanistan'da genç girişimciler için düzenlenen ödül töreninde de bahsettiğim gibi, hem Yunanistan'daki hem de Kıbrıs'taki yurttaşlarımın bu yeni oluşuma gösterdiği etkileyici katılım, beni Kıbrıs'taki genç girişimcilerin, Yunanistan'dakiler gibi, tutku, vizyon ve hayal gücü ile dolu olduğu konusunda umutla dolduruyor, ve bu beni kişisel olarak çok etkiliyor. Kazananların aynı tutku, sevgi ve coşkuyla faaliyetlerine devam etmelerini diliyorum. "Ben bizzat size 'Genç Girişimciler için Stelios Ödülleri'nin, çabalarınızı desteklemeye devam edeceğini temin eder, Kıbrıslı genç girişimcilerin hep yanında olacağım. Tüm kazananları ve başvuru yapan adayları tebrik ederim. İlk yıl için harika bir katılımla 23 başvuru aldık ve bu da final seçim sürecini oldukça zorlu hale getirdi. Bu nedenle adayları gelecek yıl tekrar başvurmaya ve Genç Girişimciler için Stelios Ödülleri'ne katılmak isteyen diğer genç girişimcileri de bekliyorum. Gerçekten gurur duyuyorum çünkü üç değerli tüketici odaklı start-up'ı seçtik. Bunlardan ikisi konaklama sektöründe ve biri perakende için yüksek kaliteli tarım ürünlerinin üretiminde yer alıyor. Üç kazananın birincisi gelen işletmenin rahmetlik babamın köyü Pedoulas’tan olması bugünkü ödül törenini benim için daha da özel kılıyor. Ayrıca, Colive Ltd'nin sahibi vakfın uzun süredir dostudur; çünkü ödül alan şirketi bugün Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kayıtlı, ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan başarılı bir işletmedir. Şirket sahibi daha önce, Stelios İki Toplumlu Ödülleri’nin bir parçası olarak onurlandırılmıştır.”

2009’dan bu yana veriliyor

"Kıbrıs'ta Genç Girişimciler için Stelios 2023 Ödülleri", adadaki benzeri olmayan benzersiz bir oluşumdur. Stelios Hayırsever Vakfı tarafından, 2008'den beri devam eden Yunanistan'daki genç girişimciler için düzenlenen ödüllerle benzerlik taşıyor. "Genç Girişimciler için Stelios Ödülleri"nin amacı, 2009'dan beri İki Toplumlu işbirliğini onurlandıran Stelios İki Toplumlu Ödülleri ile yan yana yürüyerek Kıbrıs'ta bir kurum haline gelmektir.

İki Toplumlu Teşvik Ödüllerine Başvurular Kasım’da başlıyor

Stelios İki Toplumlu Ödülleri Kasım'da başvuruları başlıyor. İlgilenen İki Toplumlu işletmelerin (1 Rum Kıbrıs, 1 Türk Kıbrıs) 2024 yılının Ocak ayının sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Ödül töreni ise 2024 yılının Mart ayı olarak planlanmıştır. Bu yıl, İki Toplumlu işbirliği yapan 20 girişimcinin her birine 10.000 avro ödül verilecek. Toplam ödül miktarı ödüllerin toplam miktarı 200 bin Euro olarak belirlendi.

LHA