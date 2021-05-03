Genç Ali İzel'in vedası

Uzun yıllardır 'kalp yetmezliği' ile mücadele eden ve makineye bağlı olarak yaşayan Ali İzel, genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Dr. Sibel İzel ve Dr. Hayat İzel'in evlatları olan Ali İzel, yıllarca önce Türkiye'de kalp nakli operasyonu geçirmesine rağmen ayağa kalkamamıştı. Genç Ali, mecburi askerlik görevi sırasında rahatsızlanmış, kalp sorunun ortaya çıkması üzerine bir dizi operasyon geçirmişti.

Ali İzel, 17 Mart 2011'den beri ailesinin hastanesinde 'bitkisel hayatta' tedavi görüyordu.

Lefkoşa’nın tanınan simalarından, “Zehra Aba” olarak bilinen Zehra Kebapçıoğlu'nun da torunu olan Ali İzel, geride gözü yaşlı sevenlerini ve ailesini bıraktı.



Ali İzel'in cenazesinin salı saat 15.00'de, Lefkoşa'da, pandemi koşullarında olacağı öğrenildi.