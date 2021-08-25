“Geleceğin meslekleri ‘erkek işi’ olarak görülmekte, bu ön yargıları kaldırmalıyız”

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Yönetim Kurulu “Geleceğin meslekleri ve gelecekte kadın istihdamı” gündemiyle DAÜ Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın, Rektör yardımcısı ve Akademik İşler Sorumlusu Prof. Dr Hasan Demirel ve Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr.Nazife Dimililer’i ziyaret etti.

Ziyarette kadınların istihdam alanlarında yaşadıkları sorunlar, cinsiyetçi ön yargılar ve mesleki ayrımcılıklara değinildi. MAKAMER’den yapılan açıklamada, bu yöndeki sorunları aşmak için DAÜ ile beraber hareket etme niyeti taşıdıkları ifade edildi.

MAKAMER’den yapılan açıklama şöyle:

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği beraberinde, cinsiyete dayalı mesleki ayırımcılığı da getirmektedir. Bu durum mesleklerin “kadın işi” “erkek işi” olarak ayrılmasını sağlamıştır. Özellikle gelecekte, gelişen sektörler arasında yer alacak ve yüksek iş talebi yaratacak teknoloji ve mühendislik alanları ne yazık ki bu ön yargılar ve kalıplar nedeniyle, dünyada erkek egemen alanlar olarak gelişmeye devam etmektedir. Makamer yönetim kurulu olarak, ileride kadınların iş yaşam alanlarını ve ekonomik özgürlüklerini kısıtlayacak, bu cinsiyet kalıplarına dikkat çekmek istemektedir.

Geleceğı̇n mesleklerı̇ büyük oranda “erkek ı̇şı̇” olarak görülmektedı̇r. Bu ön yargıları kaldırmazsak gelecekte kız çocukları çok kısıtlı çalışma alanlarına mahkum etmı̇ş olacağız.

Otomasyon çağı olarak tanımlanan 21. yüzyılda kısa bir süre içinde bilişim ve yapay zeka teknolojilerinin birçok alanda yaygınlaşacağı ve insan emeğine duyulan ihtiyacının, giderek azalacağı, işşizliğin artacağı bilinmektedir. Böylesi bir gerçekle yüz yüzeyken, kız çocuklarının “erkek işi” diye iş sahası gelişecek mesleklere yönelimlerini engelleyen bu tür düşünce kalıpları ileride cinsiyet uçurumunu derinleştirecek bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

Makamer Yönetim Kurulu “Geleceğin meslekleri ve gelecekte kadın istihdamını gündemine almaya karar vermiştir. Ve bu amaç doğrultusunda Makamer – DAÜ (Doğu Akdeniz Üniversitesi) ile işbirliği yapmak ve proje geliştirmek üzere, bir girişim başlatarak DAÜ Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın, Rektör yardımcısı ve Akademik İşler Sorumlusu Prof. Dr Hasan Demirel ve Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr.Nazife Dimililer’i 23 Ağustos 2021 tarihinde Rektörlük binasında ziyaret ederek konuya ilişkin görüşlerini iletmek üzere bir toplantı gerçekleştirmiştir.”