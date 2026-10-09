“Geleceği Yazan Kadınlar Programı” tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Turkcell Akademi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle hayata geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar Programı”, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, kadınların teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen program kapsamında Veri Analistliği ve Siber Güvenlik alanlarında 120 saatlik uygulamalı uzmanlık eğitimi sunulacak.

Küçüközdemir: “Geleceği Yazan Kadınlar Programı'nın Kuzey Kıbrıs'ta hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum”

Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Geleceği Yazan Kadınlar Programı'nın Kuzey Kıbrıs'ta hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu önemli girişimin kadınların teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmelerine ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kadınların teknoloji alanındaki rolüne ilişkin de konuşan Küçüközdemir, ““Bu dönüşümün içinde kadınların daha güçlü şekilde yer almasını; teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren, veriden değer yaratan, dijital dünyanın güvenliğine katkı sağlayan profesyoneller olarak daha görünür olmalarını önemsiyoruz.” dedi.

Kaymakcı: “13 yıllık deneyimi Kuzey Kıbrıs’a taşımanın heyecanını yaşıyoruz”

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Geleceği Yazan Kadınlar Programı sayesinde teknoloji alanında kariyerlerine yön veren kadınların ilham verici başarı hikayelerini paylaşarak, 13 yıllık deneyimi Kuzey Kıbrıs’a taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

GİKAD ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinin önemine de değinen Kaymakcı, özellikle GİKAD’ın program mezunlarına istihdam desteği sunma taahhüdünün projeye ayrı bir değer kattığını belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta da yeni başarı hikayelerinin doğacağına inandığını söyledi.

Kavuklu: “Geleceği Yazan Kadınlar Programı genç kadınlar için önemli bir fırsat”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise Turkcell ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinin kadınların dijital yetkinliklerinin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Kavuklu, Geleceği Yazan Kadınlar Programı’nın da genç kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.