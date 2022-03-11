Geçitkale’de Mart 9’u Pikniği ertelendi

Geçitkale Belediyesi, 13 Mart Pazar günü yapılması planlanan Geleneksel Mart 9’u pikniğinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada etkinliğin 20 Mart’ta gerçekleşeceği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Dairesi'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülke ve bölgemizde etkili olan kötü hava koşulları nedeni ile 13 Mart,2022 Pazar Günü yapılması planlanan Geleneksel Mart 9'u Pikniğimiz 20 Mart,2022 Pazar Günü yapılacaktır."