Geçitkale’de Mart 9’u Pikniği ertelendi
Geçitkale Belediyesi, 13 Mart Pazar günü yapılması planlanan Geleneksel Mart 9’u pikniğinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
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Geçitkale Belediyesi, 13 Mart Pazar günü yapılması planlanan Geleneksel Mart 9’u pikniğinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada etkinliğin 20 Mart’ta gerçekleşeceği belirtildi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji Dairesi'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülke ve bölgemizde etkili olan kötü hava koşulları nedeni ile 13 Mart,2022 Pazar Günü yapılması planlanan Geleneksel Mart 9'u Pikniğimiz 20 Mart,2022 Pazar Günü yapılacaktır."
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