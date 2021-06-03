Geçişler için yazılı negatif test sonucu şart

Karşılıklı geçişlerin 15 ay sonra yarın sabah 08.00 itibariyle yeniden başlayacağı belirtildi. Cyprus Mail’in haberine göre, geçişler haricinde yarın saat 08.30’da kuzeye 5 bin doz AstraZenega aşısı teslim edilecek.

Habere göre negatif PCR veya antijen sonuçları telefonlara gelen SMS mesajı olarak değil, yazılı ibraz edilmek zorunda.

Test sonuçlarının ayrıca, tüm yetkililer tarafından anlaşılması için İngilizce olmak zorunda olduğu bildirildi. Yazılı belgede, kişinin adı, kimlik veya pasaport numarasının yazılmalı, 12 yaşındaki büyük çocuklara da geçiş için negatif PCR veya antijen belgesi ibraz etmek durumunda.

Konu ile ilgili açıklama yapan, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı, tüm kişilerin en fazla 7 günlük negatif test sonucu ibraz etmeleri şartıyla pandemi öncesi gibi karşılıklı geçiş yapabileceğini bildirdi.

Geçiş için uygun olanlar: