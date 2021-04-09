Gece sokağa çıkma yasağı sürecek

Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde pandemi ile ilgili gece saat 22:00’den sabah saat 05:00’e sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

12 - 19 Nisan’da gece yasağı sürerken, pazar günleri yine tam kapanma olacak.

Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları ışığında yeni hafta Covid-19 tedbirlerini açıkladı.

ELEKTRONİK BİLEKLİKLE EV KARANTİNASI

Yeni dönemde uygulanacak elektronik bilekliğin pazartesi günü tanıtılacağı açıklandı. “Elektronik bileklik” ile ilgili ev karantina uygulaması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kriterleri doğrultusunda uygulanacak.

Başbakan Ersan Saner, Ramazan ayında ibadet alanlarının üçten birinin kullanılacağını açıkladı.

Saner, “Toplu ibadet yerine yurttaşların özel alanlarda ibadetlerini gerçekleştirmesi hükümetimizin tercihidir” dedi.

Başbakan Saner ayrıca vakaların artması nedeniyle internet cafelerin açılması sürecinin ertelendiğini de duyurdu.

“Dünyada aşıya ulaşmak zor bir süreç” diyen Başbakan Saner, Türkiye’ye aşılar ulaştıktan sonra kuzeye de geleceğini söyledi.

Saner, güney Kıbrıs’ın da bir aşı planı olmadığını iddia etti, “KKTC olarak aşıda Avrupa’da üçüncü sıradayız” dedi.

Saner, Türkiye’den yeni aşıların ne zaman geleceğine yönelik bir tarih vermedi.