Gece kulüplerinin açılması kararı iptal
UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti gece kulüplerinin 27 Mayıs itibarıyla açılması yönünde aldığı kararı iptal etti.
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UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti gece kulüplerinin 27 Mayıs itibarıyla açılması yönünde aldığı kararı iptal etti.
Azınlık Hükümeti, kamu oyunda tepkiye de yol açan ‘gece kulüplerinin açılması’ yönündeki kararından geri adım attı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzeltme ile karara gece kulüplerinin sehven (yanlışlıkla’ yazıldığı belirtildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, dün yayımlanan karara 'gece kulüpleri'nin sehven (yanlışlıkla) alındığı yazılırken, sadece İnternet cafelerin 27 Mayıs'tan itibaren açılacağı kaydedildi.
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