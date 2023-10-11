Gazze'de çatışmalar devam ediyor

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.

Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var.

Gazze'de El Şifa hastanesinde çalışan Zeynep hemşirenin feryadı, savaşın acı yüzünün bir göstergesi.

Zeynep hemşire hastanede yaralalılara müdahale ederken, kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi.

Şoka giren Gazzeli hemşire, hastanenin dışına çıkarak kızına babasının ölüm haberini vermek zorunda kaldı.

İsrail'in aralıksız bombardıman altında tuttuğu Gazze'de sığınacak güvenli bir yer bulmak güç, özellikle de çocuklarını korumanın derdine düşen anneler için.

Evleri israil saldırısında hasar gören Said Umah Tahir de 6 çocuğu için endişeli. Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor.

Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terkedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde.

Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde.

Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.

2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.

İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün