İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 950'yi aştı.

Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker dizdi.

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi.

İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı sürdü.. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu.

GAZZE'DEN MISIR'A İNSANİ KORİDOR İDDİASI

11.07: BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak.

11.00: Avrupa Birliği Sözcüsü, Filistinlilere gerekli insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir güvenlik koridorunun açılması konusunda girişimlerde bulunduklarını sözledi.

09.00: İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.