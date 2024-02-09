Gaziveren'de iş cinayeti: 8. kattan atılan palet başına düştü, hayatını kaybetti
Gaziveren'de bugün bir inşatta 8'inci kattan atılan paletin 37 yaşındaki MD Ali Hossain Sohag'un başına düşmesi sonucu, MD Ali Hossain Sohag yaşamını yitirdi.
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Gaziveren'de bugün bir inşatta 8'inci kattan atılan paletin 37 yaşındaki MD Ali Hossain Sohag'un başına düşmesi sonucu, MD Ali Hossain Sohag yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylıığı'ndan verilen bilgiye göre olay bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Yapımı devam eden bir inşatın 8'inci katından aşağıya bırakılan tahta palet, 37 yaşındaki MD Ali Hossain Sohag'un başına düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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