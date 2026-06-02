Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İçişleri Bakanı Oğuz’un ‘yatırım müracaatı’ olarak nitelediği peşkeş Gaziveren sahilindeki ‘peşkeş’ girişimine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamaya yapan CTP Milletvekili Barçın, “Gaziveren sahilleri halkındır, halkın kalacak” dedi.

“Geçen hafta Mecliste, Gaziveren sahili ile ilgili ortaya koyduğum belgeli iddiaya Maliye Bakanı Özdemir Beroava şahsıma yönelik ‘atıyorsun, yalan söylüyorsun, böyle bir çalışma yoktur’ demişti ama İçişleri Bakanı Dursun Oğuz bu çalışmanın olduğunu kabul etti” diyen Barçın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımız çok iyi biliyor siz de bunu öğreneceksiniz; biz asla belgesiz konuşmayız, sizin gibi yalan söylemeyiz ve sizin peşkeşlerinize de bölge insanımız ile birlikte asla izin vermeyeceğiz.”

“Bir iş insanının yaptığı yatırım müracaatına peşkeş mi denir?”