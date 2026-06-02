"Kurultay 12 Temmuz'da yapılsın"

CHP'den 111 milletvekili, yayımladıkları ortak bildiride kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu.

Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verdiği mutlak butlan kararının ardından parti içinde yeni bir seçimli kurultay yapılması için çağrılar yükseliyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve ekibi yeni kurultay için ihtiyaç duydukları imza sayısına pazartesi günü ulaştı.

Bunun yanı sıra partiden 111 milletvekili de yayımladıkları ortak bildiride kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu.

Aralarında Özel'in yanı sıra Mahmut Tanal ve Mustafa Sarıgül gibi kamuoyunca tanınmış vekillerin de yer aldığı vekiller, "Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir," dedi.

Bildiride ayrıca, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde partinin seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz."

CHP'nin halihazırda 38 milletvekili var. Bunlardan 27'sinin bildiride imzası yer almıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 17 vekilin bildiriye imza atmak istemediği, 10'unun ise tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı belirtiliyor.