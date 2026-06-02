CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümete Gaziveren’de sahil şeridinin tek bir şirkete kiralanması konusunda bir çalışma olup olmadığını sordu.

Barçın'a cevap vermek için söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’e ilişkin soruyu yanıtlamak için yaptığı konuşmada, “Bu ülkede halkın yararına, özel sektörü destekleyecek, yasalara uygun yapılan bir iş varsa bunun adı ‘peşkeş’ oluyor” dedi.

Bakan Oğuz, yürütülen tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve halkın sorunlarının çözümü için yapıldığını kaydetti.

Bir yatırımcının kendi arazinin bitişiğindeki arazilere ilişkin Kaymakamlığa müracaatta bulunduğunu belirten Oğuz, ilgili Kaymakamlığın yasa gereği arazilerinin mülkiyet durumunu Tapu Dairesi’ne sorduğunu belirtti. Oğuz, “Başka yapılan bir şey yok. Bakanlığa herhangi bir şey gelmedi. Bir değerlendirme yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“Tüm sahil” olarak ifade edilmesinin nedeninin tek parselin bütün sahili kapsamasından kaynaklandığını belirten Oğuz, ancak tüm sahilin verilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Oğuz “Bir iş insanının yaptığı yatırım müracaatına peşkeş mi denir?” diye sordu.