Gazimağusa’da market soygunu girişiminde 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bu sabah saat 4 sıralarında bir marketi soyma girişiminde bulunup, market işletmecisi ve babasını bıçakla yaralayan biri 14 yaşında iki kişi tutuklandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak aranan T.Ö.(E-22) ve M.N.M. (K-14) öğle saatlerinde yakalandı.

Saldırıda karnına aldığı bıçak darbesinden dolayı ağır yaralanan S.A. (E-65) ameliyattan sonra müşahede altına alındı. Elinden yaralanan S.Y.A. (E-24) ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa Karakol Mahalllesi’nde bulunan Akmar Süpermarket’i soyma girişimi saat 3.40 sıralarında meydana geldi. Soyguncular, iş yerine pencereden girip, alkollü içkileri çalacakları sırada onları fark ederek gelen iş yeri işletmecisi S.Y.A. (E-24) ve babası S.A.’yı (E-65) bıçakla yaraladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.