Gazimağusa’da elektrikli battaniyeden yangın çıktı, 1 yaralı

Gazimağusa’da elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 sıralarında yatak odasında çıkan yangında yatak şiltesi, yatak başlığı, yatak çarşafları, elektrikli battaniye, uzatma kablosu ve yatak yandı.

Söz konusu yangın ev sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndürme sırasında ev sakini ellerinden yaralandı. Konu hakkında polis soruşturması devam ediyor.