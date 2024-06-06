Gazimağusa'da bir restoranda eski eser tespit edildi

Gazimağusa'da polis, bir restoranda Geç Antik Dönem'e ait eski eser nitelikli 64 adet noksan parça ile kırık testi parçaları tespit etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Y.A.(E-57) isimli şahıs eski eserleri izinsiz tasarrufunda bulundurduğu gerekçesiyle önce tutuklandı, daha sonra çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor.