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Gazimağusa'da bir restoranda eski eser tespit edildi

Gazimağusa'da bir restoranda eski eser tespit edildi

Gazimağusa'da polis, bir restoranda Geç Antik Dönem'e ait eski eser nitelikli   64 adet noksan parça ile  kırık testi parçaları tespit etti.

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Gazimağusa'da polis, bir restoranda Geç Antik Dönem'e ait eski eser nitelikli   64 adet noksan parça ile  kırık testi parçaları tespit etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Y.A.(E-57) isimli şahıs eski eserleri izinsiz tasarrufunda bulundurduğu gerekçesiyle önce tutuklandı, daha sonra çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor.

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