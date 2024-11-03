Gazimağusa’da ani ölüm: 30 yaşındaki Yannick Abang Baiyee hayatını kaybetti
Gazimağusa’da ikamet eden 30 yaşındaki Yannick Abang Baiyee, dün sabah saat 07.10’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Gazimağusa’da ikamet eden 30 yaşındaki Yannick Abang Baiyee, dün sabah saat 07.10’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Baiyee'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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