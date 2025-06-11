Gazimağusa’da 59 yaşındaki Musa Mitil hayatını kaybetti

Gazimağusa’da 59 yaşındaki Musa Mitil, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, doktor tarafından yapılan muayenede Mitil’in vücudunda darp veya cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.