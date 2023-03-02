Gazimağusa Belediyesi'nin borçları Belediye Meclis üyeleri ile paylaşıldı

Gazimağusa Belediyesi 2023 yılı 4’üncü Belediye Meclis Toplantısı bugün saat 18:00’de gerçekleşti.

Yapılan toplantıda Belediye Meclis Üyeleri ile 28 Aralık 2022 tarihi itibari ile Gazimağusa Belediyesi’nin güncel borç durumu detaylı olarak paylaşıldı.

28 Aralık 2022 tarihi itibari ile Gazimağusa Belediyesi’nin toplam borç miktarı 181,987,377.56 TL olarak açıklandı.

Buna göre;

Banka Borçları: 27,658,893.05 TL

Ödenmeyen Faturalar: 118,935,958.17 TL

Ödenmeyen Kıdem Tazminatları: 4,886,426.54 TL

Elektrik Kurumu Borçları: 30,506,099.80 TL

Toplam: 181,987,377.56 TL