Gazimağusa açıklarında çok hafif deprem yaşandı

Meteoroloji Dairesi, Gazimağusa açıklarında, 03.40’ta çok hafif şiddette deprem kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan deprem raporuna göre, saat 03.40’da Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 53 km uzaklıkta, çok hafif şiddette, Richter Ölçeğine göre ML:3.5 olan bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Gazimağusa Açıklarında, yerin yaklaşık 30 km derinliğinde olduğu tespit edildi.