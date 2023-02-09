Gaziantep İslahiye'de bir genç kız 78 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı.

Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Umutkent Sitesi enkazından ses alınması üzerine, yaklaşık 17 saat önce çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 36 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ulaşıldı. Çetin, alkışlar ve tekbirler eşliğinde karşılandı.

Depremden 77 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yılmaz Çetin'in çıkarıldığını gören erkek kardeşi, ağabeyini öperek karşıladı.

Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da depremzede çocuğu enkazdan 70 saat sonra kurtardı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ekipleri, depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuğu 70 saat sonra sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TTK ekipleri, yıkılan bir binanın enkazında yürüttükleri çalışma sonucu 7 yaşındaki Ahmet Erdem'i kurtarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.