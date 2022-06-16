Gazeteciler Birliği: “Mücadelemiz devam ediyor”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilmesi talebiyle başlattığı ve tüm toplumun desteğini alan mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, Barolar Birliği yetkilileriyle aylardır devam eden görüşmelerden alınan destek ve kitle toplantılarında belirlenen duruş doğrultusunda çağdaş ülkelerdeki gibi yasalara sahip olmak için başlatılan mücadelenin bir adım daha ileriye taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki heyetin, Özgürlük Senden Büyük #Dokunma sloganıyla yapılan eylemler ve Meclis önündeki “Özgürlük İçin 24 Saat” eyleminin ardından Başbakan Ünal Üstel’le görüşme çerçevesinde oluşturulan komiteyle bugün ilk görüşmesini yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Mecliste oluşturulan milletvekili ve hukukçuların yer aldığı komiteye, KTGB’nin ilgili tasarıları tümden reddettiğinin, gerekçeleriyle birlikte aktarıldığı kaydedildi.

KTGB açıklamasında “Bu tasarıları gündeme getiren endişelerin mevcut mevzuatla giderilebileceğini örnekleriyle anlattık. Gazeteciler Birliği, ifade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması noktasında karşı duruşuna devam edecek” denildi.

KTGB’nin mesleki kaygılarının ve gazetecilik mesleğini her türlü etik değeri ayaklar altına alarak kullananlara karşı tavrının bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu mücadelede bizler için önemli olan gazetecilik mesleğinin onuru ve tabii ki ülkemizin daha demokratik ve daha özgür olmasıdır. Bu mücadeleye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Gazeteciler Birliği’nin mücadelesini değersizleştirmeye çalışan her türlü girişimin de karşısında olacağız.

Bir kez daha bu sürece destek veren meslektaşlarımıza ve halkımıza teşekkür eder, bu yolu birlikte yürümekten onur duyduğumuzu vurgularız.”

KTGB Yönetim Kurulu

İfade özgürlüğü mücadelesi ilk olumlu sonuç alındı; tasarılar komitede görüşülmeyecek

Meclis önündeki eyleme toplumun desteği büyüyor

Gazetecilerden özgürlük için 24 saat!