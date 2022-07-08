Gazeteci Şinasi Başaran yaşamını yitirdi
Gazeteci Şinasi Başaran hayatını kaybetti.
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Gazeteci Şinasi Başaran hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitiren Başaran, bugün kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde gazetecilik okuyan, ülkenin ilk "mektepli" gazetecilerinden olan Şinasi Başaran, Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmetler verdi.
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