Gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası
Türkiye’de hakkında "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla dava açılan gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle Türkiye’de "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.
Mahkeme, Gürses’in 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.
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