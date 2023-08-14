Gazeteci Adem Yavuz ilk kez anıldı

1974 yılında hayatını kaybeden Adem Yavuz, Küçük Kaymaklı bölgesinde hayatını kaybettiği yerde ilk kez anıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede yer alan anma törenine, şehit yakınları, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri katıldı.

Anma töreni, 14 Ağustos 1974 günü Adem Yavuz’un, meslektaşı Ergin Konuksever ile birlikte olduğu bölgede yapıldı. Bir diğer araçta bulunan Hüseyin Kiracıoğulları da törene katılanlar arasındaydı.

Şehit yakınları, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ile basın, ikinci aracın bulunduğu noktaya gruplar halinde alındı.

Törende saygı duruşunda bulunularak, çelenk bırakıldı.